Укол зонтиком: маньяки со шприцами наводнили британские ночные клубы

Британские девушки в последние несколько дней массово заявляют в полицию, что они стали жертвами необъяснимых действий со стороны неизвестных. Все эти 12 (на момент написания статьи) заявлений имеют одну общую черту: все девушки утверждают, что приходили в ночные клубы или иные увеселительные заведения, после чего у них полностью пропадала память. Они приходили в себя только наутро, причём у себя дома, со следами укола на ногах. Что происходило между приходом в клуб и утренним пробуждением, никто не может вспомнить, чтобы тем самым дать полиции хоть какие-то наводки.
Такие заявления поступили в полицию сразу в нескольких городах Британии — в частности, Ноттингема, Эдинбурга, Данди, Ливерпуля. Эксперты по наркотикам не исключают, что злоумышленники используют так называемые date rape drugs («субстанции для изнасилования») — препараты, которые лишают жертву воли к сопротивлению, а заодно — и памяти о произошедшем. Их ещё называют «клубными наркотиками», потому что такие вещества, как кетамин, в ходу у клаберов.
Помимо собственно фактов предполагаемого нежелательного сексуального контакта, жертвы инъекций опасаются, что их могли заразить гепатитом, ВИЧ или другими инфекциями, передаваемыми через нестерильные шприцы. Первой забившей тревогу стала 19-летняя Зара Оуен из Ноттингема, сообщившая 14 октября в своём Twitter о произошедшем с ней накануне инциденте в клубе.
Мне что-то вкололи в ночь на понедельник. Пожалуйста, прочитайте и поделитесь этим, и берегите себя, —призвала студентка.
Ещё как минимум две девушки сообщили об аналогичных происшествиях в те же дни, из этого полиция делает вывод, что все эти инциденты взаимосвязаны и могут быть действиями одного и того же человека или группы лиц.
Препараты, вызывающие отключение памяти, хорошо известны наркологам и токсикологам, и их список достаточно длинный, рассказал NEWS.ru глава общественного антинаркотического движения Никита Лушников.
Новые наркотики очень часто появляются и очень быстро расходятся. Какие-то субстанции, специально предназначенные, чтобы привести жертву в беспомощное состояние, — это пока экзотика, есть гораздо более традиционные наркотики, которые оказывают тот же самый эффект.
Никита Лушников
председатель правления Национального антинаркотического союза
По данным эксперта, производятся синтетические наркотики в основном в Китае. В Европу они завозятся отдельными компонентами, чтобы не вызывать подозрений на таможнях, и уже на местах синтезируются «умельцами» в конечный продукт.
Специфика таких наркотиков состоит в том, что при их передозировке человек не отключается полностью и продолжает вести себя — во всяком случае, со стороны — вполне осознанно. Например, он в состоянии самостоятельно добраться до дома,— объясняет он произошедшие с английскими девушками случаи.
Токсикологи указывают, что злоумышленникам не обязательно использовать шприцы — подобные наркотики легко могут быть просто подмешаны в напитки потенциальных жертв.
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Полиция в Ноттингеме арестовала 21-летнего парня, при котором были найдены вещества, способные вызвать симптомы потери памяти, однако прямых доказательств, что именно этот человек ответственен за нападения на девушек, у властей пока нет.
Эти инциденты породили общественную петицию с требованием ввести в Британии обязательный досмотр на входе в клубы и пабы на предмет обнаружения date rape drugs (а также оружия). На сегодня под ней подписалось около 129 тысяч человек. Британское правительство реагирует на все петиции, собравшие более 10 тысяч подписей.