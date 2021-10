Укол зонтиком: маньяки со шприцами наводнили британские ночные клубы

Такие заявления поступили в полицию сразу в нескольких городах Британии — в частности, Ноттингема, Эдинбурга, Данди, Ливерпуля. Эксперты по наркотикам не исключают, что злоумышленники используют так называемые date rape drugs (« субстанции для изнасилования ») — препараты, которые лишают жертву воли к сопротивлению, а заодно — и памяти о произошедшем. Их ещё называют «клубными наркотиками», потому что такие вещества, как кетамин, в ходу у клаберов.

Помимо собственно фактов предполагаемого нежелательного сексуального контакта, жертвы инъекций опасаются, что их могли заразить гепатитом, ВИЧ или другими инфекциями, передаваемыми через нестерильные шприцы. Первой забившей тревогу стала 19-летняя Зара Оуен из Ноттингема, сообщившая 14 октября в своём Twitter о произошедшем с ней накануне инциденте в клубе.