Укол зонтиком: маньяки со шприцами наводнили британские ночные клубы

Британские девушки в последние несколько дней массово заявляют в полицию, что они стали жертвами необъяснимых действий со стороны неизвестных. Все эти 12 (на момент написания статьи) заявлений имеют одну общую черту: все девушки утверждают, что приходили в ночные клубы или иные увеселительные заведения, после чего у них полностью пропадала память. Они приходили в себя только наутро, причём у себя дома, со следами укола на ногах. Что происходило между приходом в клуб и утренним пробуждением, никто не может вспомнить, чтобы тем самым дать полиции хоть какие-то наводки.

Такие заявления поступили в полицию сразу в нескольких городах Британии — в частности, Ноттингема, Эдинбурга, Данди, Ливерпуля. Эксперты по наркотикам не исключают, что злоумышленники используют так называемые date rape drugs (« субстанции для изнасилования ») — препараты, которые лишают жертву воли к сопротивлению, а заодно — и памяти о произошедшем. Их ещё называют «клубными наркотиками», потому что такие вещества, как кетамин, в ходу у клаберов.

Помимо собственно фактов предполагаемого нежелательного сексуального контакта, жертвы инъекций опасаются, что их могли заразить гепатитом, ВИЧ или другими инфекциями, передаваемыми через нестерильные шприцы. Первой забившей тревогу стала 19-летняя Зара Оуен из Ноттингема, сообщившая 14 октября в своём Twitter о произошедшем с ней накануне инциденте в клубе.

i got spiked monday night, please read and share, and mostly keep safe <3 pic.twitter.com/O8UZalkAZc — zara owen (@zaraowenx) October 14, 2021

Мне что-то вкололи в ночь на понедельник. Пожалуйста, прочитайте и поделитесь этим, и берегите себя, —призвала студентка.

Ещё как минимум две девушки сообщили об аналогичных происшествиях в те же дни, из этого полиция делает вывод, что все эти инциденты взаимосвязаны и могут быть действиями одного и того же человека или группы лиц.

Препараты, вызывающие отключение памяти, хорошо известны наркологам и токсикологам, и их список достаточно длинный, рассказал NEWS.ru глава общественного антинаркотического движения Никита Лушников.

Новые наркотики очень часто появляются и очень быстро расходятся. Какие-то субстанции, специально предназначенные, чтобы привести жертву в беспомощное состояние, — это пока экзотика, есть гораздо более традиционные наркотики, которые оказывают тот же самый эффект. Никита Лушников председатель правления Национального антинаркотического союза председатель правления Национального антинаркотического союза

По данным эксперта, производятся синтетические наркотики в основном в Китае. В Европу они завозятся отдельными компонентами, чтобы не вызывать подозрений на таможнях, и уже на местах синтезируются «умельцами» в конечный продукт.

Специфика таких наркотиков состоит в том, что при их передозировке человек не отключается полностью и продолжает вести себя — во всяком случае, со стороны — вполне осознанно. Например, он в состоянии самостоятельно добраться до дома, — объясняет он произошедшие с английскими девушками случаи.

Токсикологи указывают, что злоумышленникам не обязательно использовать шприцы — подобные наркотики легко могут быть просто подмешаны в напитки потенциальных жертв.

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Полиция в Ноттингеме арестовала 21-летнего парня, при котором были найдены вещества, способные вызвать симптомы потери памяти, однако прямых доказательств, что именно этот человек ответственен за нападения на девушек, у властей пока нет.