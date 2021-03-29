ГП Белоруссии обвинила Тихановскую в подготовке теракта

https://static.news.ru/photo/4d0e5e50-9096-11eb-b0c8-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны и оппозиционного политика Светланы Тихановской о подготовке теракта. Также фигурантами дела являются представители объединения BYPOL — находящиеся за рубежом и оппозиционно настроенные бывшие силовики. Соответствующее заявление сделал генпрокурор страны Андрей Швед.

Генеральной прокуратурой <...> в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса, — сказал Швед. Его слова приводит БелТА.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным Центризбиркома, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и большинство стран мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Не смирившись с результатами голосований, политик принялась бороться. Так, Тихановская запустила онлайн-голосование для белорусов по переговорам с действующей властью. Она отметила, что поддержку и международное посредничество в этом вопросе готовы оказать ООН и ОБСЕ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти готовы к обострению ситуации в республике. По его словам, 2021-й станет сложным годом. Политик добавил, что в Минске должны изучить все возможные варианты развития событий «до мелочей», учитывая опыт Белоруссии, а также РФ, Армении, Киргизии и Украины.