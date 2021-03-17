Тихановская запустила голосование о переговорах с властью при поддержке ООН

https://static.news.ru/photo/29dfc8a6-87d6-11eb-91d7-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Vesa Moilanen via www.imago-images.de/Global Look Press

Лидер оппозиции Белоруссии, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская сообщила, что запускает онлайн-голосование для белорусов по переговорам с действующей властью. Она отметила, что поддержку и международное посредничество в этом вопросе готовы оказать ООН и ОБСЕ.

Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис и разрешить его мы можем мирным путём — через переговоры при международном посредничестве, — сказала Тихановская, обращаясь к согражданам на своём YouTube-канале.

Она добавила, что голосование не становится замещением протестных акций. Она дала понять, что протесты на улицах белорусских городов продолжатся. Также политик добавила, что на протяжении семи месяцев контактировала с различными международными организациями и заручилась их поддержкой.

Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры, — подчеркнула Тихановская. Она уточнила, что оппозиция мобилизует все ресурсы для второй волны протестов.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собирается посетить Соединённые Штаты и встретиться с президентом Джо Байденом. Об этом она заявила на пресс-конференции в Женеве.