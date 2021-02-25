Лукашенко заявил о готовности Минска к обострению ситуации в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/421c0772-774b-11eb-87a4-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Власти Белоруссии готовы к обострению ситуации в республике, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, 2021-й станет сложным годом. Политик добавил, что в Минске должны изучить все возможные варианты развития событий «до мелочей», учитывая опыт Белоруссии, а также РФ, Армении, Киргизии и Украины.

Вы видите, вспыхнула опять Украина — и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы <...>. Есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси, — цитирует руководителя государства портал БелТА.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона граждан.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, Тихановская заявила о готовности предоставить президенту страны Александру Лукашенко гарантии личной безопасности, если он уйдёт со своего поста. Она отметила, что предоставлением таких гарантий должны закончиться переговоры оппозиции с представителями действующей власти.