https://static.news.ru/photo/559de758-d539-11e9-acc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Melodie May/gofundme.com

В Австралии удлинитель с включённой в него зарядкой для iPhone взорвался в доме в городе Перт, начался пожар. Сам телефон к кабелю подключен не был.

В момент инцидента в здании находились четверо несовершеннолетних, их мама была на работе. Им удалось выбраться на улицу. В результате случившегося трое детей Мелоди Мэй были госпитализированы с отравлением дымом, пишет WAtoday .

Никогда не думаешь о том, что это случится именно с тобой. Я просто благодарна, что с моими детьми всё в порядке, — рассказала женщина.

Perth family left with nothing as suspected iPhone charger causes electrical fire that guts home https://t.co/aghBeXGtPT — Family First (@FamilyFirstAUS) September 10, 2019

Теперь женщина, которая снимала жильё, собирает деньги с помощью платформы GoFundMe , так как при пожаре сгорели многие её вещи. Она призывает людей быть осторожнее и вынимать зарядные устройства из розеток и удлинителей, когда они не используются.

Ранее эксперт рассказал, как предотвратить взрыв iPhone. Специалист пояснил, что подобные ситуации являются скорее исключениями, чем правилом, писал News.ru.