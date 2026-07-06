Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 12:01

Удары по Украине сегодня, 6 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы России 6 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 6 июля

ВС РФ в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«По целям в Киеве был нанесен ракетный удар с применением „Цирконов“, „Искандер-М“ и крылатых ракет. Уничтожен Жулянский машиностроительный завод „Визар“, который использовался ВСУ для производства и хранения ракетного вооружения. Также зафиксирован удар по киевскому судостроительному заводу „Кузница на Рыбальском“ (производит артиллерийские катера „Гюрза-М“), предприятию „Киев-71“ и заводу „Буревестник“ (производят БПЛА), приборостроительному заводу „Квант“ (выпускает ракеты „Нептун-МД“), „УКР АРМО ТЕХ“ (один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей). Поврежден склад ГСМ „Нефтеэкспериментального КП“, откуда бензин и дизель поставляются в зону боевых действий. Уничтожен складской комплекс компании Roshen», — отметил он.

Кроме того, по данным Царева, в ночь на 6 июля была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

«„Герани“ за выходные уничтожили 12 АЗС в Черниговской, Киевской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях. Всего за неполный месяц уничтожено более 200 АЗС и более 15 нефтебаз и наливных терминалов на территории Украины», — рассказал военный блогер.

Всего в ночь с 5 на 6 июля зафиксировано порядка 78 ударных эпизодов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

Беспилотник «Герань» Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Киевской области, по данным подпольщика, целями стали объекты логистики, энергетики, ПВО и производства БЭКов; в Сумской — объекты энергетики, подстанции, газозаправки, места запуска БПЛА, склады, промышленная база Шостки; в Днепропетровской — логистика, склады, подстанции, военный транспорт и железная дорога; в Одесской — порты, склады, морская логистика, БЭКи, аэродромная инфраструктура и западный канал снабжения; в Харьковской — логистические узлы; в Черниговской области нанесены удары по локомотиву и заправкам.

В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ в ночь на 6 июля в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

В результате ударов, как уточнили в военном ведомстве, поражены: промышленное предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (государственное предприятие «Киевский завод „Буревестник“»), промышленное предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), судостроительный завод (верфь) «Киев» (ЧАО «Кузница на Рыбальском»), приборостроительный завод «Киев-1» (завод «Квант»), ракетный агрегатно-детальный завод «Жуляны», склад горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП»).

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Запорожье 6 июля: последние новости, расклад, сводка

Короткие ливни с грозами и жара до +26: погода в Москве в начале августа

Мир
Украина
ВС РФ
ВСУ
новости
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.