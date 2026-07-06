Удары по Украине сегодня, 6 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России 6 июля нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 6 июля

ВС РФ в ночь на 6 июля нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«По целям в Киеве был нанесен ракетный удар с применением „Цирконов“, „Искандер-М“ и крылатых ракет. Уничтожен Жулянский машиностроительный завод „Визар“, который использовался ВСУ для производства и хранения ракетного вооружения. Также зафиксирован удар по киевскому судостроительному заводу „Кузница на Рыбальском“ (производит артиллерийские катера „Гюрза-М“), предприятию „Киев-71“ и заводу „Буревестник“ (производят БПЛА), приборостроительному заводу „Квант“ (выпускает ракеты „Нептун-МД“), „УКР АРМО ТЕХ“ (один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей). Поврежден склад ГСМ „Нефтеэкспериментального КП“, откуда бензин и дизель поставляются в зону боевых действий. Уничтожен складской комплекс компании Roshen», — отметил он.

Кроме того, по данным Царева, в ночь на 6 июля была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

«„Герани“ за выходные уничтожили 12 АЗС в Черниговской, Киевской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях. Всего за неполный месяц уничтожено более 200 АЗС и более 15 нефтебаз и наливных терминалов на территории Украины», — рассказал военный блогер.

Всего в ночь с 5 на 6 июля зафиксировано порядка 78 ударных эпизодов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

Беспилотник «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Киевской области, по данным подпольщика, целями стали объекты логистики, энергетики, ПВО и производства БЭКов; в Сумской — объекты энергетики, подстанции, газозаправки, места запуска БПЛА, склады, промышленная база Шостки; в Днепропетровской — логистика, склады, подстанции, военный транспорт и железная дорога; в Одесской — порты, склады, морская логистика, БЭКи, аэродромная инфраструктура и западный канал снабжения; в Харьковской — логистические узлы; в Черниговской области нанесены удары по локомотиву и заправкам.

В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ в ночь на 6 июля в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

В результате ударов, как уточнили в военном ведомстве, поражены: промышленное предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (государственное предприятие «Киевский завод „Буревестник“»), промышленное предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), судостроительный завод (верфь) «Киев» (ЧАО «Кузница на Рыбальском»), приборостроительный завод «Киев-1» (завод «Квант»), ракетный агрегатно-детальный завод «Жуляны», склад горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП»).

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