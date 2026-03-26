Удары по Украине сегодня, 26 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 26 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 26 марта

Российские военные в ночь на 26 марта нанесли удар по объектам ВСУ, логистической и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Основной удар пришелся по объектам Одесской области. Повреждена портовая и энергетическая инфраструктура Измаильского района. Известно о поражении стоянки фур, подстанции, территории Измаильского завода ремонтно-технического оборудования. Также зафиксирован пожар на подстанции в районе Михайловки. В поселке Сарата удар нанесен по нефтебазе около железнодорожного вокзала, в Килии/Вилково — по паромной переправе. В Синельниковском районе Днепропетровской области ударами „Гераней“ поражены транспортное предприятие, промышленный объект и автобусы. В Кривом Роге поражен инфраструктурный объект, уничтожен локомотив», — отметил он.

ВС РФ в зоне СВО

Всего за сутки с 25 на 26 марта зафиксировано около 30 ударов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в Черниговской области нанесен удар по железнодорожному узлу и складскому помещению с БПЛА, в Сумской области — по предприятию, где производился ремонт военных грузовых автомобилей, в Николаевской области — по пункту временной дислокации ВСУ.

«Одесская область. Сарата — удар по нефтебазе около железнодорожного вокзала. Килия/Вилково — по паромной переправе, через которую постоянно из Румынии везут военные грузы. Измаил — удар по порту. Сообщали, что после прилета порт остановил работу. Есть пока не подтвержденные сведения, что ударили в порту по месту, где собираются БЭКи, была детонация», — сообщил подпольщик в личном блоге в Telegram.

По прогнозу Лебедева, в ближайшее время можно ожидать повторных ударов по тем же районам, усиление давления на юг Украины и постепенное расширение географии атак на другие логистические узлы с целью ослабления тыловой инфраструктуры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Наступление ВС РФ на Харьков 26 марта: женщины-снайперы, что в Купянске

Нападение в школе Челябинска 26 марта: что известно, причины, кто пострадал

Наступление ВС РФ на Запорожье 26 марта: сгоревшая колонна, куча трупов