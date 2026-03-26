Наступление ВС РФ на Запорожье 26 марта: сгоревшая колонна, куча трупов

Российские эксперты и военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию в Запорожской области, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 26 марта 2026 года, что сейчас происходит у Запорожья, Гуляйполя, Орехова, Работино, Пятихаток, Степового, Степногорска, Малой Токмачки, Приморского?

«Запорожское направление. Провал очередного „контрнаступа“ ВСУ. Десятки машин были уничтожены за час на участке площадью 500 метров. Необучаемое командование ВСУ вновь погубило сотни жизней украинцев и десятки единиц техники. И это при наличии „советского наследия“ в виде различных видов военной техники и другого оружия», — пишет «Фронтовая птичка».

«Рыбарь» отметил, что на Западно-Запорожском направлении обстановка остается достаточно сложной.

«Атаки ВСУ продолжаются. Более того, есть сообщение о переброске подкреплений для развития наступления, что явственно говорит о том, что в командовании ВСУ не отказались от планов выйти к населенному пункту Каменское, откуда в прошлом году началось формирование клина к Запорожью. Немало опасений вызывает вклинение к Павловке, которое после атак ВСУ на Степногорск остается в полуподвешенном состоянии. Маршруты снабжения туда — под ударами дронов противника, доступ для перемещения по земле крайне осложнен, что вызывает очевидные проблемы. И сейчас обстановка может значительно ухудшиться еще больше», — пишут авторы канала.

«Рыбарь» также подчеркнул, что на Восточно-Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои.

«На севере российским войскам удалось ликвидировать большую часть вклинений противника, однако сохраняется достаточно внушительная зона, где присутствуют малые группы противника. Обстановка здесь остается сложной, поскольку украинские формирования после перегруппировки не отказались от попыток отбросить ВС РФ к границам Днепропетровской области и заводят новые малые группы в пешем порядке и на технике. За Гайчуром на западном фланге также продолжаются ожесточенные бои. Противник по-прежнему пытается выбить ВС РФ с плацдарма за рекой, действуя силами „сборной солянки“ штурмовых полков. В районе Терноватого продолжаются бои. Пользуясь дронной обстановкой, противник сосредоточен на возвращении и занятии позиций по рубежу у Гайчура», — передают авторы канала.

По их информации, обстановка в районе Рождественского и Воздвижевки остается сложной.

«Противник проводит частые контратаки, идут тяжелые бои. Продолжаются атаки в сторону Гуляйполя. Судя по появившимся кадрам с ударами беспилотников, противник пытается заводить малые группы между Староукраинкой и Железнодорожным. Южнее инициатива сохраняется у российских подразделений. Передовые штурмовые группы уже дошли до застройки Мирного и ведут бои на подступах к Гуляйпольскому. Обстановка на всем направлении остается крайне напряженной. Противник стянул на южные фронты СВО большие силы и почти весь состав штурмовых полков. При этом на фоне усиления мобилизационных мероприятий у ВСУ вполне есть возможность не только сохранять натиск долгое время, но и нарастить его еще на нескольких направлениях», — добавил «Рыбарь».

Военный блогер Олег Царев пишет, что на западном фланге Запорожского направления идут очень активные бои с огромным числом дронов в районе Приморского и Степногорска.

Сохраняется боевая активность на участке в районе Павловки, Новояковлевки, Магдалиновки и у Орехова. На восточном фланге интенсивные бои идут на подступах к Гуляйпольскому, Горькому, в районе Верхней Терсы и Воздвижевки. ВС РФ истощают логистику противника, уничтожают технику, связь и огневые точки», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

