Гришино, Ильиновка, Павловка: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 марта

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 26 марта? Что происходит у Белицкого, Волчанска, Гришино, Дробышево, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Молодецкого, Миньковки, Озерного, Павловки, Сергеевки, Степановки, Сухецкого, Федоровки Второй и Харькова?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Красноармейском направлении ВС РФ наступают от Молодецкого к Новоподгородному.

«Есть продвижение северо-восточнее Гришино. На Добропольском направлении продолжаются бои в Белицком и Новом Донбассе. Сообщается о контратаке противника в районе Новопавловки и Павловки. На Константиновском направлении продолжаются бои в районе Берестка — Ильиновки и на юге Константиновки. В районе Часова Яра ситуация остается напряженной. На Краснолиманском направлении не стихают бои в районе Коровьего Яра, Святогорска, Дробышево. На Северском направлении ВС РФ ведут бои на участке Диброва — Липовка. Харьковский фронт. На Волчанском направлении войска РФ ведут бои на участке между Графским и Верхней Писаревкой. Наступают южнее Песчаного и занимают новые позиции в направлении Нестерного», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Тактические успехи достигнуты на Волчанском участке в результате ожесточенных стрелковых боев, на Великобурлукском направлении наши штурмовики продвинулись на двух участках до 800 метров, в плен взят один военнослужащий ВСУ. На Славянском направлении ВС РФ взяли под контроль Никифоровку, до важного узла обороны ВСУ в Рай-Александровке — 4,6 км. На Добропольском направлении идут бои в районе населенного пункта Новый Донбасс и на прежних рубежах. Важно понимать, что огромное число дронов делает невозможным нормальное передвижение нашей и вражеской живой силы по местности, в бой идут малые штурмовые группы, которые могут скрыто накапливаться в укрытиях перед штурмом по несколько дней», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении ВСУ пытаются прорваться в районе населенного пункта Котлино, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«ВС РФ держат оборону и отбивают накаты. От Молодецкого продвинулись к Новоподгородному. Идут бои и за посадки севернее Молодецкого. Северо-восточнее Гришино выровняли линию фронта. На Харьковском направлении у ВС РФ есть успехи в Волчанских Хуторах. На Северском направлении в Миньковке ситуацию стабилизировали. На участке в районе Федоровки Второй, Никифоровки ВС РФ усиливают давление на противника. В Кривой Луке и Калениках позиционные бои. Есть тактические успехи в районе Дибровы, что южнее Красного Лимана, где наши войска расширяют зону контроля», — сообщили военкоры.

