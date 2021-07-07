Учёные разработали эффективный способ борьбы с коронавирусом

Вирусологи Университета штата Канзас продемонстрировали новый успешный способ борьбы с коронавирусной инфекцией на животной модели. Об этом сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Учёные провели опыты на кошках и мышах, у которых выявили случаи коронавируса. Они разработали ингибитор вирусной протеазы GC376. Он оказался эффективен против коронавируса. В новой работе специалисты модифицировали GC376, заменив водород на дейтерий, и проверили его действие против вируса.

Лечение генетически модифицированных мышей при помощи терапии дейтерированным ингибитором (лекарство в виде небольшой молекулы) показало, что в течение 24 часов значительно улучшилась выживаемость, а также снизилась репликация вируса в лёгких.

Ранее учёные из Института Скриппса (США) вместе с коллегами из Нидерландов и Германии экспериментально доказали, что мутировавшие штаммы SARS-CoV-2 способны избегать иммунного ответа организма человека за счёт приобретённых изменений.