Учёные: коронавирус «прячется» от антител с помощью мутаций

https://static.news.ru/photo/5a94d3e4-ba33-11eb-bb2d-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Учёные из Института Скриппса (США) вместе с коллегами из Нидерландов и Германии экспериментально доказали, что мутировавшие штаммы SARS-CoV-2 способны избегать иммунного ответа организма человека за счёт приобретённых изменений. Об исследовании, которое может помочь в разработке новых вакцин от коронавируса, пишет издание Science.

Чтобы показать, как нейтрализующие антитела связываются с оригинальным штаммом вируса и как этот процесс нарушается мутациями, учёные использовали техники структурной биологии. Исследование показало, что значительная часть приобретённых изменений группируются в одном месте — рецептор-связывающем сайте на спайковом белке коронавируса. Другие участки этого домена, отвечающего за связывание патогена с клеткой, остаются незатронутыми. Исследователи протестировали антитела из основных классов, нацеленные на область внутри и вокруг рецептор-связывающего сайта. Оказалось, что многие из антител теряют способность связывать и обезвреживать вирус при наличии мутаций. Учёные отметили, что антитела, полученные в результате вакцинации или болезни, оказались менее эффективны в отношении «вызывающих озабоченность» штаммов SARS-CoV-2: британского, южноафриканского, бразильского и индийского.

Смысл этого исследования заключается в том, что при разработке вакцин следующего поколения и терапии антителами мы должны рассмотреть возможность увеличения внимания к другим уязвимым участкам вируса, которые, как правило, не подвержены мутациям, обнаруженным в вызывающих озабоченность вариантах, — объяснил руководитель проекта Мэй Юань.

Исследователи подчёркивают, что изучение и разработка новых методов защиты от коронавируса необходимы, учитывая, что SARS-CoV-2 может остаться с человечеством надолго.

Ранее в российском представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили, что некоторые мутации коронавируса могут оказаться неуязвимыми для существующих вакцин.