https://static.news.ru/photo/f5d310d4-5254-11ea-9a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Природные катаклизмы могут привести к мощнейшему экономическому кризису, если на обращать на них внимания. Об этом заявил профессор экономики из Калифорнийского университета Пол Гриффин.

Лесные пожары, наводнения, засухи и другие катаклизмы способны повлиять на глобальную экономику, вызвав кризис. Чтобы избежать этого, рынку нужно закладывать такие риски в стоимость ценных бумаг, пишет учёный в журнале Nature Energy.

Гриффин занялся излучением того, как климат влияет на бизнес после пожаров в Калифорнии и выяснил, что многие компании и целые отрасли находятся на берегах морей или в засушливых районах. По его мнению, в настоящее время риск приходится только на энергетические компании, но в будущем ситуация изменится и предсказать её трудно, поскольку не существует критериев для оценки рисков таких факторов.

Ранее NEWS.ru писал, что климатологи предсказали затопление прибрежных городов из-за таяния ледников и повышения уровня Мирового океана.