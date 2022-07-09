Убийца Абэ изначально планировал покушение на другого человека Kyodo: стрелявший в Абэ планировал напасть на лидера религиозной группы

Фото: Takahiro Sanda/AFLO/Global Look Press

Стрелявший в экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ мужчина изначально планировал покушение на лидера некой религиозной группы. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

При этом название группы и имя её лидера в интересах следствия не разглашаются.

Абэ погиб в пятницу, 8 июля. Покушение было совершено около 11:30 по местному времени (05:30 мск) в городе Нара во время его уличного выступления в рамках предвыборной кампании. Злоумышленник выстрелил в него дважды, в результате чего политик получил ранения в шею справа и в область груди слева. Абэ скончался в больнице. Ему было 67 лет.

Стрелком оказался бывший военнослужащий — 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе Ямагами сообщил, что Абэ был одним из группы людей, кто привёл его семью к сложной финансовой ситуации. По словам нападавшего, его мать была втянута в эту группу, сделала для неё большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи «пошла под откос».