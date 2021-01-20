Twitter заблокировал страницу посольства КНР в США

https://static.news.ru/photo/e0aba5d2-5bbc-11eb-9657-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Руководство социальной сети Twitter заблокировало аккаунт дипмиссии КНР в США. Поводом для временной приостановки деятельности страницы стал пост посольства о правах уйгуров.

Публикация была посвящена положению уйгурских женщин. В свою очередь руководство соцсети сочло, что пост противоречит политике компании. В результате теперь он недоступен для просмотра, а аккаунт посольства заблокировали.

Мы предприняли действия в отношении данного твита за нарушение правил нашей политики против дегуманизации, — передаёт слова представителя компании Bloomberg.

Правила Twitter предусматривают, что если владелец аккаунта самостоятельно удалил пост, нарушающий политику компании, то его аккаунт разблокируют. В соцсети подтвердили, что профиль дипмиссии заблокирован, а значит, посольство не удалило пост.

Посольство КНР в США не стало давать комментарий по этому поводу. Тем не менее в китайских государственных СМИ решение Twitter назвали «лицемерием» .

Ранее NEWS.ru писал, что Вашингтон считает действия китайских властей в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) «геноцидом» и «преступлениями против человечности». Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Уйгуры — это тюркский коренной народ Восточного Туркестана. Сейчас эта территория принадлежит Китаю и носит название Синьцзян-Уйгурский автономный район. Жители этого китайского региона в основном мусульмане-сунниты. Они говорят на уйгурском языке, который относится к тюркской языковой группе.