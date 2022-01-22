Туристку из Нидерландов наказали за фашистское приветствие в Освенциме

Туристка из Нидерландов была задержана в польском Освенциме. Она показала жест нацистского приветствия у ворот концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщила местная полиция.

По информации правоохранителей, охрана государственного музея Аушвиц-Биркенау передала полицейским Освенцима 29-летнюю гражданку Нидерландов.

Женщина демонстрировала жесты гитлеровского приветствия на фоне ворот с надписью «Arbeit Macht Frei», расположенных на территории бывшего немецкого нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, — говорится в сообщении полиции.

Женщина прибыла в музей вместе с 30-летним супругом. Они оба были доставлены в отделение полиции.

В результате выяснилось, что женщина позировала для фотографии на фоне ворот с надписью «Arbeit Macht Frei», при этом она делала жесты гитлеровского приветствия. Муж снимал происходящее. Он допрошен в качестве свидетеля.

Подозреваемой предъявили обвинения в пропаганде нацизма. Женщина объяснила, что это была «глупая шутка». Ей грозит наказание до двух лет лишения свободы.