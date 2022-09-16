Турист из Эстонии избил жену до смерти в турецком отеле

Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В турецком городе Кемере отдыхающий из Эстонии избил свою жену в отеле. Пострадавшая скончалась, а туриста задержала местная полиция, сообщает издание Hurriyet.

По предварительным данным, между супругами произошел конфликт, причины которого пока неизвестны. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мужчина нанес женщине многочисленные травмы и выбил зубы.

Пострадавшую забрала из отеля скорая помощь. Однако спасти ее жизнь медикам не удалось – женщина скончалась по дроге в больницу. Ее супруг задержан полицией, в отношении него начато разбирательство.