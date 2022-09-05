Стало известно о девятом погибшем при восхождении на Ключевской вулкан В СК РФ сообщили о девяти погибших при восхождении на Ключевской вулкан

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Число погибших туристов при восхождении на Ключевской вулкан увеличилось до девяти, сообщает Следственный комитет России. По факту произошедшего ведомство возбудило два уголовных дела: за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц.

3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края группы туристов, прибывших из семи регионов России, в составе 10 человек и двух гидов Новосибирской туристической компании на высоте около 4150 метров не менее пяти альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти еще четверых человек, — говорится в сообщении ведомства.

Попытка попасть на место происшествия с помощью вертолета началась в 10:30 (01:30 мск). Позднее появилась информация, что восхождение на вулкан начала вторая группа спасателей со скалолазным вооружением. Специалисты заявляют, что спасатели должны оказаться на высоте 4158 метров 6 сентября

Сообщалось, что к месту ЧП выдвинулась наземная группа из 24 человек — 15 сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС и девять членов поисково-спасательного отряда краевого ведомства. Они должны были подняться на высоту 1200 метров и разбить там базовый лагерь для оказания помощи пострадавшим.