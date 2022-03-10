Турецкая авиакомпания Pegasus на две недели прервала сообщение с Россией

Турецкая авиакомпания Pegasus приостановит полёты в шесть городов России с 13 по 27 марта. Решение принято из-за ситуации на Украине и введённых санкций в отношении Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

В связи с операционными рисками в этих условиях все наши рейсы из и в Российскую Федерацию приостанавливаются с 13 марта по 27 марта 2022 года, — отметили в компании.

В Pegasus пояснили, что пассажиры, имеющие на руках билеты на даты в названный период могут их бесплатно обменять или получить возврат денег. Рейсы авиакомпании принимали аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод, Грозного, Махачкалы и Краснодара.

Ранее стало известно, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян. Причиной оказалась блокировка российских карт Visa и Mastercard, из-за которой возникли проблемы с прохождением платежей. По новым правилам, маршрут россиян обязательно должен начинаться или заканчиваться в России.