Turkish Airlines ограничила для россиян продажу билетов в третьи страны

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines изменила правила покупки билетов для россиян. Причиной оказалась блокировка российских карт Visa и Mastercard, из-за которой возникли проблемы с прохождением платежей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По новым правилам, россияне теперь смогут покупать билеты по любым маршрутам. При этом, однако, маршрут обязательно должен начинаться или заканчиваться в России. Кроме того, билет должен быть единым на всё путешествие.

Как пояснили в АТОР, россиян лишили возможности покупать отдельный билет на рейс данной авиакомпании из Турции в другую страну.

То есть летать на Turkish Airlines вне контура Россия — Турция более не получится, — отметили в АТОР.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» объявил о приостановке с 8 марта выполнения всех международных рейсов. Возврат стоимости неиспользованных билетов можно произвести в любое время до конца 2022 года или переоформить их без штрафов на другой маршрут.