«Аэрофлот» с 8 марта приостановит все зарубежные рейсы

«Аэрофлот» объявил о приостановке с 8 марта выполнения всех международных рейсов. В компании сообщили, что с 6 марта пассажиров, следующих по международным направлениям, не допустят на рейс с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта.

Для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров «Аэрофлот» начиная с 6 марта (00:00 мск) прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны полёта с обратным участком в РФ в период после 8 марта 2022 года. Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до момента прекращения полётов, — говорится в сообщении.

Возврат стоимости неиспользованных билетов можно произвести в любое время до конца 2022 года или переоформить их без штрафов на другой маршрут.

Как пояснили в компании, решение о приостановке авиарейсов было принято «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов». Ограничение не затронет полёты в Белоруссию. Компания также в полном объёме продолжит осуществлять авиарейсы внутри России, за исключением ранее введённых временных ограничений полётов в города на юге страны — Краснодар, Анапу и Геленджик.

Росавиация накануне рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 8 марта приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию.