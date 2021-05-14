Турция призвала мировое сообщество преподать урок Израилю

https://static.news.ru/photo/454402e6-b653-11eb-ac0f-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Международное сообщество должно преподать Израилю урок в связи с его нападениями на Палестину. Такое мнение высказал президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Турецкий лидер провёл телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Политики обсудили нападения Израиля на Палестину. Кроме того, они поговорили о перспективах двусторонних отношений.

Международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений, — подчеркнул Эрдоган.

Лидер Турции добавил, что республика будет жёстко реагировать на нападения Израиля на Палестину. Он считает, что необходимо объединить усилия исламских стран в этом вопросе.

Крупнейшая эскалация израильско-палестинского конфликта произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме, вспыхнувших из-за выселения арабских семей из квартала Шейх-Джаррах на основании документов XIX века.

Ранее Китай встал на сторону Палестины в конфликте с Израилем.