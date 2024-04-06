Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

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Реджеп Эрдоган

Официальный правительственный вестник турецких властей Resmi gazete опубликовал указ президента страны Реджепа Эрдогана, принятый на основании закона об иностранцах и международной защите. В нем содержатся изменения режима въезда в республику для граждан Таджикистана с обычными заграничными паспортами. Решение вступило в силу с момента публикации.

Принято решение отменить безвизовый режим при поездках в Турцию граждан Таджикистана, обладающих обычными заграничными паспортами, — сказано в документе.

На днях стало известно, что власти Турции с 15 апреля обяжут желающих продлить вид на жительство лиц предоставлять адрес национальной системе электронного оповещения (UETS). Для этого придется в почтовом отделении или на специальный сервис обратиться с заявлением, предъявив действующий ВНЖ и паспорт, указать номер телефона и электронную почту.

Ранее был опубликован указ Эрдогана о выходе Турции из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Решение вступает в силу с 8 апреля. Выход Турции из ДОВСЕ — это чисто технический вопрос, заявил военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он считает, что его все равно никто не соблюдает. Тем не менее, добавил он, республике необходимо выйти из него для защиты своих интересов и стабилизации на Южном Кавказе.