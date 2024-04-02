В Турции введут дополнительные требования для продления ВНЖ МВД Турции предупредило о дополнении списка документов для продления ВНЖ

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Турции обяжут желающих продлить вид на жительство лиц предоставлять адрес национальной системы электронного оповещения (UETS), говорится в сообщении пресс-службы управления по делам миграции МВД республики. Правило начнет действовать с 15 апреля.

В соответствии с законом об уведомлении № 7201 и положением об электронном уведомлении № 30617 для отправки и доставки уведомлений физическим лицам была создана национальная система электронного уведомления (UETS), — уточнили в ведомстве.

Для получения UETS следует обратиться в почтовое отделение с заявлением. Также необходимо предъявить действующий ВНЖ и паспорт, указать номер телефона и электронную почту. Подать заявление на UETS с электронной подписью можно онлайн через специальный сервис.

Ранее стало известно, что россияне поставили рекорд по числу полученных резидентских разрешений в Аргентине. С начала 2022 года более пяти тысяч россиян стали резидентами этой страны. К 2024-му в Аргентине вид на жительство получили 5,1 тысячи въехавших россиян, при этом только в прошлом году ВНЖ получили 3,7 тысячи граждан РФ. В январе 2024-го резидентом стал 501 въезжающий с российским паспортом.