Ближневосточная страна решила выйти из договора ДОВСЕ Турция с 8 апреля выходит из договора ДОВСЕ

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), соответствующий указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана размещен в официальном вестнике Resmi Gazete. Документ вступает в силу с 8 апреля.

В тексте документа говорится о решении приостановить реализацию договора между Турецкой Республикой и другими государствами, являющимися участниками ДОВСЕ, с 8 апреля 2024 года в соответствии с указом президента. ДОВСЕ был заключен 19 ноября 1990 года в Париже, договор подписали полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД).

Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года. В МИД отметили, что Москва прощается с договором «без сожаления», однако полученный при его создании и выполнении опыт будет использоваться в будущем. Вместе с указанным договором для Москвы также перестали действовать еще два обязывающих юридических документа — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участниц Варшавского Договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

В начале марта нижняя палата парламента Польши одобрила приостановку действия ДОВСЕ. Инициативу поддержали 435 депутатов, против выступили пять. Незадолго до этого госсекретарь Минобороны Молдавии Валерий Мижа объявил, что республика приостановила действие ДОВСЕ из-за «коренных изменений, произошедших по сравнению с обстоятельствами, существовавшими на момент заключения договора».