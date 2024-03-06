Молдавия приостановила действие ДОВСЕ из-за России

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Молдавия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил госсекретарь минобороны республики Валерий Мижа на заседании кабинета министров. По его словам, которые приводит РИА Новости, правительство страны одобрило этот шаг. При этом республика сохраняет возможность возвращения к его реализации позднее.

Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения договора, <...> Молдавия приостанавливает действие договора с возможностью возвращения к его реализации позднее, — сказал представитель Минобороны.

В ноябре прошлого года Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. В МИД РФ подчеркнули, что документ прекратил свое существование для Москвы, которая прощается с ним «без сожаления». Полученный при его создании и выполнении опыт будет использоваться в будущем, отметили в ведомстве.

В тот же день США и их союзники по НАТО сообщили, что также бессрочно приостанавливают свое участие в договоре. В своем заявлении члены Североатлантического альянса осудили Россию за решение выйти из договора. По их мнению, действия Москвы «подрывают евроатлантическую безопасность». За приостановку участия высказались все члены объединения.