Страны НАТО намерены приостановить участие в ДОВСЕ

Фото: European Support Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны НАТО планируют бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Альянса. В пресс-службе НАТО заявили, что это решение может быть принято из-за выхода России из договора. За приостановку участия в ДОВСЕ высказались все члены объединения.

В результате решения России выйти из договора страны Альянса, участвующие в договоре, намерены приостановить применение ДОВСЕ, — говорится в сообщении.

В своем заявлении члены Североатлантического альянса осудили Россию за решение выйти из договора. По их мнению, действия Москвы «подрывают евро-атлантическую безопасность». НАТО приостановит действие договора на неопределенный срок.

Министерство иностранных дел России ранее объявило о завершении процедуры выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что документ, действие которого было приостановлено Москвой еще в 2007 году, «окончательно ушел в историю». При этом опыт, полученный при его создании и выполнении, будет использоваться Россией в будущем. 7 ноября также перестали действовать Будапештское соглашение 1990 года и Фланговый документ 1996 года.