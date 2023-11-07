Россия вышла из ДОВСЕ МИД: Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершена в полночь на 7 ноября, говорится в заявлении МИД РФ. Там подчеркивается, что документ прекратил свое существование для Москвы.

В 00:00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора. Таким образом, международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю, — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Россия прощается с договором «без сожаления». При этом полученный при его создании и выполнении опыт пообещали использовать в будущем.

Вместе с указанным договором для Москвы также перестали действовать еще два обязывающих юридических соглашения — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участниц Варшавского Договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

При этом в МИД РФ заявили, что оставляли двери для диалога о путях восстановления «жизнеспособного контроля над обычными вооружениями в Европе» открытыми, но оппоненты этим не воспользовались. Кроме того, в сложившихся международных условиях, сопровождающихся расширением НАТО, «даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России».

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Закон был принят Госдумой 16 мая и спустя неделю одобрен Советом Федерации. ДОВСЕ предусматривал ограничения численности военной техники в Европе. Россия уведомила всех участников Договора о своем решении выйти из него, это произойдет 7 ноября. При этом руководство НАТО обратилось к властям России с призывом отказаться от выхода из ДОВСЕ и продолжить соблюдать его требования.