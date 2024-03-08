Польша приостановила действие ДОВСЕ Польский сейм проголосовал за приостановку действия ДОВСЕ

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Сейм Польши

Нижняя палата парламента Польши одобрила приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из трансляции голосования на сайте польского сейма. Инициативу поддержали 435 депутатов, против выступили пять.

На вопрос, почему власти страны лишь приостанавливают действие ДОВСЕ, а не полностью выходят из него, заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский ответил, что против такого шага выступили союзники по НАТО. Напомним, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже.

Ранее депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя сообщил, что милитаризация страны не дает оснований говорить об уменьшении угрозы силового сценария в Приднестровье. По его мнению, решение Кишинева выйти из ДОВСЕ ведет к милитаризации. После такого шага со стороны властей речь пойдет не только о закупке вооружений, но и о приглашении в страну военных контингентов той же Франции или Румынии, или НАТО в целом — скажем, для маневров с участием натовской бронетехники, выразил опасение депутат.

До этого госсекретарь Минобороны Молдавии Валерий Мижа объявил, что республика приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Решение правительство сделало из-за «коренных изменений, произошедших по сравнению с обстоятельствами, существовавшими на момент заключения договора», добавил он.