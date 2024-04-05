Политолог раскрыл планы Турции после выхода из ДОВСЕ Политолог Перенджиев: Турция вышла из ДОВСЕ для стабильности на Южном Кавказе

Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/globall Look Press

Выход Турции из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — это чисто технический вопрос, заявил NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Тем не менее, считает он, республике необходимо выйти из него для защиты своих интересов и стабилизации на Южном Кавказе.

Сейчас все выходят из ДОВСЕ, Россия тоже вышла. Никто его не соблюдает. В плане защиты своих интересов, интересов Азербайджана и поддержания стабилизации на Южном Кавказе Турции необходимо выйти из ДОВСЕ. Я считаю, что это главный момент, — говорит эксперт.

Анкара, несмотря на свою противоречивость и сложность, в вопросах поддержания стабильности на Южном Кавказе является «большим другом» Москвы, отмечает политолог. Большее значение, нежели участие в ДОВСЕ, для России имеет соблюдение Турцией конвенции Монтре.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе из ДОВСЕ. Документ вступает в силу 8 апреля.

Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года. В МИД отметили, что Москва прощается с договором «без сожаления», однако полученный при его создании и выполнении опыт будет использоваться в будущем.