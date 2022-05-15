Турции пригрозили изоляцией в НАТО Глава ведущей фракции ЕП пригрозил Турции изоляцией за отказ принимать Финляндию и Швецию в НАТО

Турция может подвергнуться изоляции в НАТО, если будет блокировать принятие в состав Альянса Швеции и Финляндии, заявил глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер, слова которого приводит медиагруппа Funke. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал плохой идеей вступление в НАТО указанных стран, обвинив их в лояльном отношении к террористам.

Любой, кто поставит под вопрос сплочённость в НАТО, будет изолирован внутри сообщества, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что обе страны сами стремятся стать членами Альянса, поэтому оснований для блокировки этого процесса нет.

Анкара упрекает Швецию и Финляндию в связях с рабочей партией Курдистана (РПК), которую турецкие власти считают террористической организацией.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает политику «открытых дверей» НАТО и не возражает против вступления новых членов. Однако она против принятия в состав Альянса стран, которые поддерживают террористов.

Председатель турецкой правящей партии справедливости и развития (ПСР), глава отдела внешних связей Эфкан Ала, в свою очередь, отметил, что Швеция и Финляндия в должны пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец. Только в этом случае Турция проголосует за их вступление в НАТО.