Трое россиян погибли в результате наводнений в Германии

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Россия представила в Международный суд Организации Объединённых Наций (ООН) ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации». Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что в 2017 году Киев обвинил Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Спустя...