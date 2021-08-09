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Трое россиян погибли в результате наводнений в Германии

08:44, 09 августа 2021
Трое россиян погибли в результате наводнений в Германии Фото: Reiner Zensen via www.imago-imag/Global Look Press
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В Германии в результате наводнений погибли трое россиян, заявил «Известиям» посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

Трагедия не обошла стороной наших соотечественников: по последним данным, полученным от местных правоохранительных органов, в результате природной катастрофы погибли трое россиян, постоянно проживавших на территории ФРГ, — сообщил дипломат.

На сегодняшний день жертвами стихии стали более 180 человек. Нечаев считает, что последствия наводнений беспрецедентны.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова посочувствовала немцам, которые пострадали в результате сильных наводнений. Она пожелала жителям страны стойкости и выразила им сочувствие.

Разгул стихии в ФРГ произошёл в середине июля из-за сильных ливней, они начались в районах Северного Рейна — Вестфалии и Рейнланд-Пфальца. Притоки Рейна вышли из берегов. Минобороны объявило в стране военную тревогу, помощь местным жителям оказывали около 850 военнослужащих. Наиболее пострадавшие районы посетила канцлер Германии Ангела Меркель.

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