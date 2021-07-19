Захарова посочувствовала жителям Германии, пострадавшим от наводнений

Представитель российского МИД Мария Захарова выразила сочувствие немцам, которые пострадали в результате сильных наводнений. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Захарова пожелала жителям Германии стойкости в сложившейся ситуации. Также она припомнила карикатуру, которую в 2019 году русскоязычная служба германского издания Deutsche Welle опубликовала в связи с наводнением в Красноярском крае. На изображении DW тогда был изображён губернатор Красноярского края, пролетающий на вертолёте над затопленной территорией и якобы грубо обращающийся к жителям, которые спасаются от потопа на крыше своего дома.

Советую DW присмотреться к карикатуре ещё раз, она может пригодиться для демонстрации общения немецких политиков с гражданами Германии после потопов, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения на западе Германии погибло 164 человека. Канцлер Германии Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы. В частности, она прибыла в коммуну Шульд в районе Арвайлер. Там наводнение разрушило большинство жилых домов. Также канцлер заверила, что федеральные и земельные власти будут поддерживать всех пострадавших, чтобы восстановить всё разрушенное в кратчайшие сроки.