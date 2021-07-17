Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила наиболее пострадавшие от наводнения районы. Она заявила, что немецкий язык не знает слов для описания трагедии. Её цитирует немецкий телеканал Welt.

Меркель прибыла в коммуну Шульд в районе Арвайлер. Там наводнение разрушило большинство жилых домов.

Это ужасно. Хочу сказать, что немецкий язык едва ли знает слова для описания причинённых разрушений, — сообщила политик.

Кроме того, канцлер заверила, что федеральные и земельные власти будут поддерживать всех пострадавших, чтобы восстановить всё разрушенное в кратчайшие сроки. Политик отметила, что произошедшая катастрофа показывает важность вопросов изменения климата.

По последним данным, число жертв наводнения в Германии увеличилось до 141. В округе Арвайлер, который относится к федеральной земле Рейнланд-Пфальц, число жертв достигло 98 человек. Пострадали 670 человек. В земле Северный Рейн — Вестфалия погибли не менее 43 человек.