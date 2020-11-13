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Трамп заявил, что выиграл штат Пенсильвания

06:58, 14 ноября 2020 1 229
Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что по американской конституции недопуск его сторонников к просмотру 700 тысяч бюллетеней в штате Пенсильвания означает присуждение победы там ему.

Об этом Трамп написал в своём Twitter.

К просмотру 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге не было доступа, что означает,  основываясь на нашей великой Конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания, — говорится в заявлении Трампа.

Как сообщал NEWS.ru ранее, суд Пенсильвании удовлетворил иск избирательного штаба Дональда Трампа о недопустимости учёта части бюллетеней, присланных по почте жителями штата, которые голосовали впервые и до 9 ноября не успели прислать документы, удостоверяющие их личность.

После подсчёта 99% бюллетеней в Пенсильвании победу в штате одерживает демократ Джо Байден, что даёт ему 20 голосов выборщиков. Вместе с тем разрыв между Байденом и Трампом в Пенсильвании, по данным прореспубликанского телеканала FoxNews, составляет менее 1% — Байден получает 49,9% голосов, а Трамп — 49%.

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