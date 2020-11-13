Трамп заявил, что выиграл штат Пенсильвания

К просмотру 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге не было доступа, что означает, основываясь на нашей великой Конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания, — говорится в заявлении Трампа.
700,000 ballots were not allowed to be viewed in Philadelphia and Pittsburgh which means, based on our great Constitution, we win the State of Pennsylvania!
Как сообщал NEWS.ru ранее, суд Пенсильвании удовлетворил иск избирательного штаба Дональда Трампа о недопустимости учёта части бюллетеней, присланных по почте жителями штата, которые голосовали впервые и до 9 ноября не успели прислать документы, удостоверяющие их личность.
После подсчёта 99% бюллетеней в Пенсильвании победу в штате одерживает демократ Джо Байден, что даёт ему 20 голосов выборщиков. Вместе с тем разрыв между Байденом и Трампом в Пенсильвании, по данным прореспубликанского телеканала FoxNews, составляет менее 1% — Байден получает 49,9% голосов, а Трамп — 49%.