Трамп заявил, что выиграл штат Пенсильвания

https://static.news.ru/photo/3c711c26-262f-11eb-81d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что по американской конституции недопуск его сторонников к просмотру 700 тысяч бюллетеней в штате Пенсильвания означает присуждение победы там ему.

Об этом Трамп написал в своём Twitter.

К просмотру 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге не было доступа, что означает, основываясь на нашей великой Конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания, — говорится в заявлении Трампа.

700,000 ballots were not allowed to be viewed in Philadelphia and Pittsburgh which means, based on our great Constitution, we win the State of Pennsylvania! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020

Как сообщал NEWS.ru ранее, суд Пенсильвании удовлетворил иск избирательного штаба Дональда Трампа о недопустимости учёта части бюллетеней, присланных по почте жителями штата, которые голосовали впервые и до 9 ноября не успели прислать документы, удостоверяющие их личность.

После подсчёта 99% бюллетеней в Пенсильвании победу в штате одерживает демократ Джо Байден, что даёт ему 20 голосов выборщиков. Вместе с тем разрыв между Байденом и Трампом в Пенсильвании, по данным прореспубликанского телеканала FoxNews, составляет менее 1% — Байден получает 49,9% голосов, а Трамп — 49%.