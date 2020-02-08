https://static.news.ru/photo/b8252cd6-4a6b-11ea-8c55-fa163e074e61_660.jpg Гордон Сондланд Фото: Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Постпред США при ЕС Гордон Сондланд, который дал показания в ходе импичмента, был уволен президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США в Европейском союзе, — цитирует Сондланда New York Times.

Дипломат высказал благодарность Трампу за возможность послужить стране и госсекретарю США Майклу Помпео — за поддержку.

Американские СМИ считают, что причиной увольнения являются показания посла в палате представителей конгресса в рамках процедуры импичмента. Сондланд на слушаниях заявил, что Трамп никогда не говорил ему лично о каких-либо условиях содействия Киеву. Вместе с тем он подчеркнул, что был категорически против отсрочки предоставления военной помощи Украине.

Напомним, что Сенат Конгресса США оправдал Трампа по обеим статьям обвинения импичмента. С президента США сняли обвинения в злоупотреблении властью.

NEWS.ru ранее сообщил, что свидетельствовавший против Трампа советник Совета национальной безопасности (СНБ) подполковник Александер Виндман уволен из Белого дома.