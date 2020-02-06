https://static.news.ru/photo/3a2142b8-4861-11ea-b411-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Сенат Конгресса США оправдал американского лидера Дональда Трампа по обеим статьям обвинения импичмента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию процедуры импичмента.

С президента США сняли обвинения в злоупотреблении властью. Сенаторам необходимо было набрать, как минимум 67 мандатов для утверждения обвинения. Но на голосовании обвинение не набрало две трети голосов.

По первой статье за невиновность Дональда Трампа проголосовали 52 сенатора, по второй — 53.

Отмечается, что решение сенаторов окончательное и не может быть обжаловано.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сенатор-республиканец Митт Ромни не захотел поддержать Дональда Трампа в сенате. Он сообщил, что будет голосовать за отстранение президента США, однако осознаёт, что его голос не будет решающим.