https://static.news.ru/photo/0c7f2002-49fe-11ea-a9f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com

Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) подполковник Александер Виндман, ранее давший показания против президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, покинул Белый дом в сопровождении охранников.

Адвокат подполковника Дэвид Прессмен заявил, что каждому должны быть очевидны причины произошедшего. Юридический представитель подтвердил, что сотрудника СНБ вывели из здания, где он работал.

Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у страны теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше. Виндмана попросили уйти за то, что он сказал правду, — цитирует Прессмена Reuters.

Виндман ранее дал показания Конгрессу и в них заявил, что Трамп и члены его администрации требовали от Украины проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой.

Как писал NEWS.ru ранее, Сенат Конгресса США оправдал американского лидера Дональда Трампа по обеим статьям обвинения импичмента. С президента США сняли обвинения в злоупотреблении властью. Сенаторам необходимо было набрать как минимум 67 мандатов для утверждения обвинения. Но на голосовании обвинение не набрало две трети голосов.