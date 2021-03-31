Трамп не исключил возможности вновь участвовать в выборах президента США

https://static.news.ru/photo/42ce8494-923d-11eb-a67e-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает участие в президентских выборах в 2024 году. Об этом он сообщил в интервью, выложенном на видеохостинге YouTube.

Во время 18-минутного разговора со своей невесткой Ларой Трамп экс-президент США ответил на вопрос, есть ли надежда, что он будет баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году.

У вас есть такая надежда. Мы любим нашу страну. Все мы многим обязаны нашей стране, но сейчас мы должны помочь ей, — цитирует его РИА Новости.

Ранее Трамп отмечал, что республиканцы вполне могут победить на промежуточных выборах, а затем — на президентских выборах 2024 года.

Трамп стал президентом по итогам выборов 2016 года. В 2020 году он не добился переизбрания, однако до сих пор считает, что на самом деле выиграл. По мнению бывшего президента, демократы организовали массовые нарушения на избирательных участках и только поэтому победителем голосования стал Джо Байден.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Трамп выступил с речью впервые после ухода из Белого дома. Это произошло на консервативной конференции CPAC в Орландо. Трамп пообещал сторонникам, что будет «сражаться с ними бок о бок», а также обвинил Демократическую партию и «фейковые СМИ» в том, что они развязали «историческую борьбу» с республиканцами.