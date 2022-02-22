Трамп назвал гениальным решение Путина признать ЛНР и ДНР

Президент России Владимир Путин, признавший ДНР и ЛНР, объявил большую часть Украины независимой. Это очень разумное и гениальное решение, сообщил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в интервью американскому подкасту The Clay Travis and Buck Sexton Show. Политик назвал РФ самой мощной миротворческой силой в регионе.

Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно. <...> И он собирается стать миротворцем. Это самая крупная миротворческая сила... Мы могли бы использовать её на нашей южной границе. Это самые мощные миротворческие силы, которые я когда-либо видел, — отметил бывший президент.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что против РФ будут введены новые санкции, которые коснутся суверенного долга России, российских элит и двух банков. Он добавил, что Вашингтон тесно сотрудничает с Германией, которая пообещала не сертифицировать «Северный поток — 2».

По мнению Байдена, Россия «отрезала от Украины большой кусок» и продолжила такие действия. США не имеют никакого желания сражаться с РФ, но хотят донести, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО, уточнил американский лидер.