Трамп допустил, что в случае поражения на выборах покинет США

https://static.news.ru/photo/fc63d292-1024-11eb-95d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал Джо Байдена «самым худшим кандидатом» на пост главы государства в истории и заявил, что если он умудрится проиграть даже такому сопернику, то ему, возможно, придется покинуть страну.

С таким полушутливым заявлением Трамп выступил в ходе обращения к своим сторонникам в штате Джорджия, сообщает ТАСС.

Представьте, если я проиграю. Что я буду делать? Придётся признать, что я проиграл худшему кандидату в политической истории. Тут нечем будет гордиться, возможно, мне даже придется уехать из страны, даже не знаю, — сказал Трамп.

Он также обратил внимание на манеру своего соперника носить медицинскую маску даже в тех случаях, когда вокруг никого нет. Президент США сказал, что не будет шутить об этом, так как считает Байдена не смешным, а худшим кандидатом.

Как сообщал NEWS.ru, в ходе предвыборного митинга во Флориде 12 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент по предвыборной гонке демократ Джо Байден в умственном отношении уступает лидерам России, Китая и КНДР — Владимиру Путину, Си Цзиньпину и Ким Чен Ыну.