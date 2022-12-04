Time: в США призывают Украину начать переговоры с Россией Time: Байден намекнул Зеленскому, что необходимо начать переговоры с Путиным

Президент США Джо Байден подает сигналы своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о необходимости начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, заявил в статье для журнала Time сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе. По его мнению, западные «добросердечные друзья» Зеленского, преследуя собственные интересы, сдерживают киевский режим от дальнейшей эскалации.

Президент Байден тонко предупредил своего киевского коллегу: пора начинать говорить с Путиным, — написал Иоффе.

Как пишет автор, сдерживание необходимо, чтобы избежать втягивания в смертельный конфликт с опасным российским противником, располагающим сверхмощным арсеналом.

Кто захочет умирать за Киев? Или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах, — отметил Иоффе.

По мнению автора статьи, лидеры стран Запада, «возможно, устали от войны после девяти месяцев». Вместе с тем Иоффе обратил внимание, что в Соединенных Штатах «растет оппозиция» из членов Республиканской партии, «выступающих против втягивания» страны в конфликт на Украине.