Тихановская попросила ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/c33f303c-eec4-11ea-93d6-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Darius Mataitis /www.imago-images.de/Global Look Press

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила в Совбезе ООН. Заседание прошло в дистанционном формате. Она попросила международную организацию направить в Белоруссию наблюдательную миссию.

Мы просим ООН осудить чрезмерное применение силы против протестующих в Белоруссии. Предлагаем провести чрезвычайное заседание Совета по правам человека ООН по Белоруссии. Призываем ООН немедленно отправить в Белоруссию международную наблюдательную миссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте, — сказала Тихановская.

Также она призвала ввести санкции против тех, кто совершал фальсификации на президентских выборах и «преступления против человечности» при разгоне протестов. Кроме того, она заявила, что Александр Лукашенко «больше не представляет Белоруссию» и оппозиция готова к переговорам со «всеми партиями и странами, которые уважают суверенитет Белоруссии».

Заседание прошло по инициативе Эстонии по формуле Аррии, что означает неформальный вариант встречи. Трансляцию вёл РБК.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

После выборов политик была вынуждена покинуть республику. Сейчас она находится в Вильнюсе. МИД Литвы не скрывает, что оказывает помощь Тихановской в установлении контактов с европейскими властями. С ней, например, связывались власти Германии. 24 августа состоялась её встреча с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Ранее Тихановская выступала в Европарламенте и встречалась с лидерами нескольких европейских стран, писал NEWS.ru.