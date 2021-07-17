Тихановская надеется на скорые встречи в США с Байденом и Блинкеном

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прилетела в Вашингтон, где планирует встретиться с американским президентом Джо Байденом и госсекретарём Энтони Блинкеном. При этом в беседе с ТАСС она не смогла точно подтвердить контакты на высшем уровне.

Планируется, но пока не могу подтвердить, — пояснила она на встрече с представителями белорусской диаспоры.

Поговорить с Тихановской, прилетевшей в США 18 июля, собрались несколько сотен выходцев из Белоруссии. О встрече в Госдепартаменте 19 июля и в Белом доме 20 июля Тихановская рассказала в соцсетях.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская обратилась к генеральному директору ирландской авиакомпании Ryanair Майклу О’Лири с просьбой поддержать международный иск против властей республики. Неизвестно, как бизнесмен отреагировал на просьбу оппозиционерки.