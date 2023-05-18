The Drive: ЗРК Patriot превратились в магнит для российских ракет

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Зенитно-ракетный комплекс Patriot

США следует готовиться к более серьезным атакам против ЗРК Patriot на Украине, так как эти системы превратились в магнит для российских ракет, заявил автор портала The Drive Тайлер Роговэй. Он отметил, что для перемещения ЗРК требуется определенное время, так что увернуться от ударов сложно.

Patriot был обречен на то, чтобы подвергаться прямым атакам России, как только он прибудет на Украину и его местонахождение будет установлено. Радары ЗРК выдают массивную электромагнитную сигнатуру, которую нетрудно обнаружить. Даже самая «шустрая» конфигурация системы Patriot довольно статична, и для ее перемещения из одного места в другое требуется определенное время, — написал Роговэй.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложность и масштабность ЗРК Patriot, массированная атака способна подавить его работу. Кроме того, он подчеркнул, что Россия десятилетиями работала над тем, чтобы противостоять именно этой системе ПРО.

По сообщению Минобороны РФ, ударами ракетами «Кинжал» 16 мая в Киеве были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок ЗРК Patriot.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что уничтожение «Кинжалом» зенитного ракетного комплекса Patriot на Украине еще раз показывает преимущество гиперзвука. Аналитик усомнился в том, что Patriot в принципе может сбить «Кинжал».