Телеканал RT Deutsch обратится в суд из-за блокировки аккаунта на YouTube

Телеканал RT Deutsch собирается обратиться в российский суд из-за блокировки своего аккаунта на платформе YouTube, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель проекта Динара Токтосунова. Она отметила, что по ранее заблокированным каналам судебный процесс уже идёт в Германии. Ранее стало известно о блокировке на YouTube аккаунта вещающего на немецком языке телеканала RT Deutsch под названием RT auf Sendung.

Мы думаем, что будем судиться в России в том числе. У нас идёт судебный процесс в Германии по старым каналам. Всё это не так уж и дружелюбно. Все подобные прецеденты в Германии раньше выигрывались пострадавшей стороной от YouTube или таких платформ, но не в нашем случае. Сегодня, когда произошёл третий случай, мы подумали, что, наверное, будем судиться в России. Попробуем, — сказала она.

Аккаунт телеканала RT Deutsch на YouTube был удалён в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Как пояснили в пресс-службе Google (владельце YouTube) в России, канал RT DE был удалён за обход ограничений, наложенных на RT DE в сентябре. По правилам сообщества владельцы заблокированных ранее каналов не могут использовать другие каналы YouTube, владеть ими или создавать их.

В сентябре YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления. В Google этот шаг объяснили «нарушением условий использования сервиса». В частности, сообщалось, что на канал было загружено видео, нарушающее правила о распространении ложной медицинской информации о коронавирусе.

В ответ на произошедшее руководитель RT Маргарита Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России.