Telegraph: Британия намерена вернуться к добыче газа методом фрекинга

Власти Великобритании изучают возможность вернуться к добыче сланцевого газа с применением технологии фрекинга — гидравлического разрыва пласта. Данная мера, считают в правительстве, поможет снизить энергетическую зависимость страны, сообщает Daily Telegraph.

Премьер-министр хочет, чтобы его министры ещё раз рассмотрели вопрос о том, может ли гидроразрыв пласта, в отношении которого уже более двух лет действует «мораторий», помочь диверсифицировать энергоснабжение страны, — пояснило издание.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил о необходимости снизить зависимости от нефти и газа из РФ. От импорта российских нефти и нефтепродуктов в Лондоне намерены отказаться к концу 2022 года.

Ранее стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила: Европе необходимо усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый секторы. По её словам, действия стран скоординированы в вопросе ограничительных мер в отношении Москвы, и это оказывает большое негативное влияние на Россию.