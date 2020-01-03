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Гражданина Финляндии, подозреваемого в телефонном терроризме, задержали в воздушной гавани Бангкока — аэропорта, который ранее он «заминировал».

Как сообщает Thaiger, 1 января в службу безопасности международного аэропорта столицы Таиланда поступил звонок с сообщением о заложенном взрывном устройстве. Экстренным службам пришлось осуществить практически весь комплекс мер по обеспечению безопасности пассажиров, кроме эвакуации. Бомбы в здании не оказалось.

Тайской полиции удалось отследить телефон, с которого поступило сообщение, и выяснить, что он принадлежит гражданину Финляндии. 3 января финн собирался покинуть Бангкок, но в аэропорту его уже ждали правоохранительные органы. Предполагаемого телефонного террориста задержали, после того как он зарегистрировался на свой рейс.

Гражданину Финляндии, в случае если его вина будет доказана, грозит до 15 лет тюрьмы. Полиция Таиланда намерена провести в отношении него психиатрическую экспертизу.

В конце 2019 года с волной сообщений о минировании столкнулась Россия. Как передавал NEWS.ru, ветераны спецподразделения «Альфа» допустили, что таким образом кто-то может проверять реакцию спецслужб.