Гражданина Финляндии, подозреваемого в телефонном терроризме, задержали в воздушной гавани Бангкока — аэропорта, который ранее он «заминировал».
Как
Тайской полиции удалось отследить телефон, с которого поступило сообщение, и выяснить, что он принадлежит гражданину Финляндии. 3 января финн собирался покинуть Бангкок, но в аэропорту его уже ждали правоохранительные органы. Предполагаемого телефонного террориста задержали, после того как он зарегистрировался на свой рейс.
Гражданину Финляндии, в случае если его вина будет доказана, грозит до 15 лет тюрьмы. Полиция Таиланда намерена провести в отношении него психиатрическую экспертизу.
В конце 2019 года с волной сообщений о минировании столкнулась Россия. Как передавал NEWS.ru, ветераны спецподразделения «Альфа» допустили, что таким образом кто-то может проверять реакцию спецслужб.
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