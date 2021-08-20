Талибы запретили женщинам работать на радио одной из провинций

В центральной провинции Газни управление по информационным вопросам движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) упразднило работу женщин-служащих на местных радиостанциях. Об этом сообщает издание Pajhwok News.

Помимо решения уволить весь женский коллектив, ведомство запретило ставить в эфир радиостанции любые музыкальные композиции.

До этого пакистанская правозащитница Санна Эджаз попросила Россию спасти от преследования «Талибана» активисток, которые выступали за права женщин. Эджаз рассказала, что участницы движения прячутся, так как талибы запрещают женщинам жить полноценной социальной жизнью, а именно за это активистки и боролись.

Она назвала американцев ответственными за случившееся, поблагодарила Россию за то, что та не отозвала послов, и выразила надежду на помощь. Она сказала, что сейчас момент, когда нужно доказать: мы верим в человечество и права человека.

Ранее бывшая капитан женской сборной Афганистана Халида Попал рассказала о судьбе спортсменок после захвата «Талибаном» Кабула. Они заперты дома и напуганы, их теперь никто не может защитить.