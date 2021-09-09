Талибы позволят иностранцам покинуть Афганистан

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) позволят 200 американцам, а также гражданам других государств покинуть Афганистан. Они смогут улететь на чартерных рейсах. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что отправление самолётов может начаться уже 9 сентября. По данным агентства, об этом с талибами договорился спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Ранее сообщалось, что семь вооружённых американцев из числа гражданских пытались 31 августа попасть на территорию Афганистана через ОАЭ для оказания помощи по эвакуации граждан из страны. Они были задержаны в аэропорту Дубая, а позднее их освободили под залог.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.