Талибы позволят иностранцам покинуть Афганистан

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) позволят 200 американцам, а также гражданам других государств покинуть Афганистан. Они смогут улететь на чартерных рейсах. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что отправление самолётов может начаться уже 9 сентября. По данным агентства, об этом с талибами
Ранее сообщалось, что семь вооружённых американцев из числа гражданских пытались 31 августа попасть на территорию Афганистана через ОАЭ для оказания помощи по эвакуации граждан из страны. Они были задержаны в аэропорту Дубая, а позднее их освободили под залог.
16 августа боевики движения «Талибан» окончательно
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.