Медведев раскрыл, сколько иностранцев пыталось нелегально попасть в Россию Медведев заявил, что 30 тысяч иностранцев пытались нелегально попасть в Россию

С 1 декабря прошлого года было выявлено примерно 30 тысяч иностранных граждан, которые пытались попасть на территорию России по фальшивым документам, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии совета. По его словам, эти лица либо имели ограничения на въезд в РФ, либо их разыскивали правоохранительные органы. Видео опубликовано на странице политика в соцсети «ВКонтакте».

Выявлено 30 тысяч приезжих, которые пытались попасть в Россию по поддельным документам и имели ограничение на въезд либо находились в розыске, — сказал Медведев.

Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что за прошлый год в Россию въехало в общей сложности 6,3 млн граждан зарубежных стран. По ее словам, примерно половина от этого числа прибыла для осуществления трудовой деятельности. Чаще всего в Россию приезжают граждане Узбекистана, подчеркнула она.

Кроме того, врач и телеведущий Александр Мясников заявил о необходимости вакцинировать мигрантов до пересечения ими государственной границы для предотвращения вспышек различных заболеваний в России. По его словам, в среде приезжих распространяется менингококковая инфекция.