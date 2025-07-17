Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 18:55

Медведев раскрыл, сколько иностранцев пыталось нелегально попасть в Россию

Медведев заявил, что 30 тысяч иностранцев пытались нелегально попасть в Россию

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 декабря прошлого года было выявлено примерно 30 тысяч иностранных граждан, которые пытались попасть на территорию России по фальшивым документам, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии совета. По его словам, эти лица либо имели ограничения на въезд в РФ, либо их разыскивали правоохранительные органы. Видео опубликовано на странице политика в соцсети «ВКонтакте».

Выявлено 30 тысяч приезжих, которые пытались попасть в Россию по поддельным документам и имели ограничение на въезд либо находились в розыске, — сказал Медведев.

Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что за прошлый год в Россию въехало в общей сложности 6,3 млн граждан зарубежных стран. По ее словам, примерно половина от этого числа прибыла для осуществления трудовой деятельности. Чаще всего в Россию приезжают граждане Узбекистана, подчеркнула она.

Кроме того, врач и телеведущий Александр Мясников заявил о необходимости вакцинировать мигрантов до пересечения ими государственной границы для предотвращения вспышек различных заболеваний в России. По его словам, в среде приезжих распространяется менингококковая инфекция.

иностранцы
нелегалы
Россия
Дмитрий Медведев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поручил ввести дополнительные меры поддержки для экспортеров ПО из РФ
Хинштейн сообщил о смерти еще одного военачальника, погибшего с Гудковым
Раскрыто, почему страны ЕС не хотят оплачивать американское оружие для ВСУ
С 1 августа для работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Боня перевела 2 миллиона рублей пострадавшим от ударов ВСУ семьям
Составлен список артистов, которые потеряли работу после начала СВО
Стало известно о задержании цыган, вымогавших выплаты у новобранцев СВО
В РФ могут ввести ограничения на средства коммуникации из стран-недругов
Дроны атакуют Воронеж, Москву, Казань: откуда ВСУ запускают БПЛА по РФ
Тима Белорусских приехал в Россию и взялся оскорблять русских
Внезапный отъезд посланника Трампа поставил Киев под угрозу
Соседские опарыши и порногимнастки-дебоширки с Украины: дикие ЧП за день
«Дикие гуси» из США и Британии обнаружены на одном из участков фронта
Три кошки из зоны СВО оказались в театре Куклачева
В России заочно арестовали адвоката-иноагента
Командир водрузивших в Берлине Знамя Победы стал Героем России посмертно
Матери ночевавшего на поле с картофелем мальчика озвучили приговор
Российский военкор раскрыл, к чему может привести удар НАТО по Калининграду
Летчик рассказал, как защитить Россию от атак украинских БПЛА
Готовлю вино из малины — удивляю гостей вкусом!
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.